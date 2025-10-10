Чісора відмовився від бою за 2 мільйони фунтів — пояснив чому
41-річний британський боксер не захотів виходити у ринг проти Ітауми
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
41-річний британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) розповів, що відхилив пропозицію провести свій ювілейний, 50-й бій проти молодого співвітчизника Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО). Слова наводить talkSPORT.
Мені запропонували бій із Мозесом Ітаумою в Саудівській Аравії. Я спитав: “Скільки платите?” Вони кажуть: “Два мільйони”. Я відповів: “Ні, я пас.
Обидва британці виступлять 13 грудня в Манчестері в одному вечорі боксу. Очікується, що цей виступ стане прощальним для Чісори, який завершує тривалу кар’єру.
Дерек Чісора оголосив про свій останній 50-й бій.