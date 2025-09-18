Чжан Чжилей відкривав ресторан у Нью-Йорку
Китайський боксер презентував заклад біля Таймс-сквер, поєднавши кухню та елементи національної культури
близько 1 години тому
Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) разом із партнером Пітером Сонгом відкриває ресторан Three Kingdoms BBQ у Таймс-сквер, Нью-Йорк, повідомляє Fightnews.
Назва закладу натхненна романом «Роман про Троєцарство», що символізує відданість і братерство.
Ресторан пропонує міні-грилі на столах, дозволяючи гостям готувати м’ясо на власний смак.
«Дух Троєцарства — основа нашого бренду. Хочу, щоб фанати боксу та друзі збиралися, куштували барбекю та говорили про спорт».
Пітер Сонг, чий досвід включає ресторани, рекомендовані Michelin, забезпечить високу якість.
Останній бій Чжилея завершився поразкою нокаутом від Агіта Кабаєла 22 лютого 2025 року. Свій наступний бій Чжан хоче провести з Тайсоном Ф'юрі.
Поділитись