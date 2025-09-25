Де Ла Хойя дав пораду Канело після поразки від Кроуфорда
Оскар вважає, що Альваресу варто змінити тренера
1 день тому
Легендарний боксер Оскар Де Ла Хойя розповів, що Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) має робити після поразки від Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO). Слова промоутера наводить vringe.com:
Єдина річ, яку я можу сказати йому чи порадити, – це знайти нового тренера. Я не можу радити йому завершити кар'єру або продовжувати боксувати, оскільки це особисте рішення бійця, але я можу сказати: «Візьми нового тренера!» Ти виступиш краще. Новий тренер навчить тебе новим трюкам. Уявіть, що він візьме одного з найкращих тренерів світу, такого як Ронні Шілдса, який навчить його роботі ніг, навчить швидкості пересування і не бути таким важким на ногах. З його потужністю та рефлексами, у Канело все ще є шанс провести кілька боїв з елітою, але йому потрібен новий тренер.
