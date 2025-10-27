Олег Гончар

Британський надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) поділився думками щодо можливого поєдинку між тимчасовим чемпіоном WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та абсолютним чемпіоном Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

В інтерв’ю Seconds Out Чісора зазначив, що Вордлі переміг Паркера, бо той дозволив це зробити, але Усик такого не допустить.

«Усик змусить свого суперника діяти навіть тоді, коли той виснажений. У поєдинку з Паркером було багато моментів для відпочинку — удари, пауза, відновлення. Але проти Усика такого не буде: він не дозволить перевести подих, змусить безупинно рухатися й водночас атакувати. Це зовсім інший рівень випробування». Дерек Чісора

Чісора впевнений, що Усик переможе, але визнає здатність Вордлі створювати сенсації.

WBO зобов’язала Усика провести наступний бій проти переможця поєдинку Паркер – Вордлі, яким став британець після зупинки в 11-му раунді.