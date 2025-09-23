Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версією WBA у легкому вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) заявив, що не вважає блогера і боксера Джейка Пола серйозним суперником у їхньому показовому поєдинку. Слова наводить The Sun.

Я набагато швидший за нього. Він, звичайно, сильніший і більший, але всім відомо, що високому боксеру іноді важко проти низькорослого. Він непоганий боксер і протримається пару раундів, але як тільки справа стане серйозною, ви всі знаєте, що буде. Джервонта Девіс

Зі свого боку Джейк Пол висловив упевненість у власних силах і заявив про можливість нокауту Девіса, стверджуючи, що здатен завершити бій достроково.

Бій відбудеться 14 листопада в Маямі. Поєдинок наживо транслюватиме Netflix.

