Девіс: «Пол протримається пару раундів, а далі все буде зрозуміло»
Бій відбудеться 14 листопада
близько 2 годин тому
Чемпіон світу за версією WBA у легкому вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) заявив, що не вважає блогера і боксера Джейка Пола серйозним суперником у їхньому показовому поєдинку. Слова наводить The Sun.
Я набагато швидший за нього. Він, звичайно, сильніший і більший, але всім відомо, що високому боксеру іноді важко проти низькорослого. Він непоганий боксер і протримається пару раундів, але як тільки справа стане серйозною, ви всі знаєте, що буде.
Зі свого боку Джейк Пол висловив упевненість у власних силах і заявив про можливість нокауту Девіса, стверджуючи, що здатен завершити бій достроково.
Бій відбудеться 14 листопада в Маямі. Поєдинок наживо транслюватиме Netflix.
Джейк Пол та Джервонта провели дебютну дуель поглядів: відео.