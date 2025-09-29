Олег Гончар

Браян Норман-старший, батько й тренер чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО), розкритикував Джарона Енніса (34-0, 30 КО) за його реакцію на перемогу Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 КО). Про це повідомляє Boxing News 24.

«Ти казав, що Канело надере йому дупу. Ти хейтер». Брайан Норман-старший

За словами Нормана-старшого, Енніс, який допомагав Альваресу готуватися до бою, не зміг гідно оцінити досягнення Кроуфорда, обмежившись коротким коментарем «Це бокс», коли його запитали про виступ.

Норман вважає, що Енніс заздрить успіху Кроуфорда, який переміг Канело рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном у другій середній вазі.