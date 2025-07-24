Малік Скотт, колишній тренер ексчемпіона у надважкій вазі Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), для Thunderpick розповів, що у поєдинку з його експідопічним зацікавлений відомий ютубер та боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО).

«Джейк дуже серйозно налаштований щодо бою з Деонтеєм Вайлдером. Я був у Нью-Йорку на поєдинку Кеті Тейлор і щойно зустрівся з бізнес-партнером Джейка Пола (співзасновником Most Valuable Promotions Накісою Бідаряном – прим.), буквально три хвилини тому. І перше, що він сказав: «Нас цікавить бій з Деонтеєм Вайлдером».

Він запитав мене: «Що я про це думаю?» Вони справді серйозно налаштовані. Деякі речі, які він сказав мені з упевненістю, дають зрозуміти, що це не показна впевненість – вони справді вірять (у перемогу над Вайлдером – прим.).

Я не знаю, чи це коли-небудь справді реалізується, але в цій історії з Джейком Полом щось є. Вважаю, що ключ до їхнього успіху полягає в правильному таймінгу.

Але якщо ми говоримо про Джейка в ринзі з Деонтеєм Вайлдером – це просто не має сенсу. На жаль, Джейк Пол зараз є важливою фігурою у світі боксу з фінансової сторони».