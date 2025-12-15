Олег Гончар

Організатори поєдинку з Джейком Полом показали українську команду ексчемпіона світу Ентоні Джошуа.

Британець залучив кількох спеціалістів з оточення Олександра Усика, зокрема тренера з фізпідготовки та головного тренера Єгора Голуба, який раніше працював з Денисом Беринчиком.

Джошуа тренується без прямого спарингу з Усиком, але використовує методологію його команди: науковий підхід, відновлення та тактику.

Бій Джошуа — Пол відбудеться 19 грудня в Маямі. Це офіційний поєдинок на 8 раундів.