Денис Сєдашов

Кубинець Жадьєр Еррера (18-0, 16 КО) здобув дострокову перемогу у поєдинку за тимчасовий титул WBC у легкій вазі. Бій відбувся 10 січня в Обергаузені (Німеччина), де 23-річний боксер зустрівся з панамцем Рікардо Нуньєсом (26-8, 22 КО).

Поєдинок завершився у восьмому раунді — рефері зупинив бій після серії влучних атак Еррери. При цьому старт зустрічі був непростим для кубинця: вже у першому раунді він побував у нокдауні.

Momento en que el réferi finaliza el combate y, al mismo tiempo, cae al intentar detener la pelea.



🇵🇦 Ricardo “Científico” Núñez vs 🇨🇺 Jadier Herrera



El cubano se convierte en campeón mundial interino ligero CMB.



📹: @daznboxing pic.twitter.com/ZWnVSpfkTy — Lo Mejor del Boxeo (@LoMejorDelBoxeo) January 10, 2026

Бій відбувся в андеркарді протистояння між Агітом Кабаєлом та Дамяном Книбою.

