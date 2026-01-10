Еррера після нокдауну нокаутував Нуньєса та завоював тимчасовий титул WBC
Поєдинок завершився у восьмому раунді
близько 1 години тому
Кубинець Жадьєр Еррера (18-0, 16 КО) здобув дострокову перемогу у поєдинку за тимчасовий титул WBC у легкій вазі. Бій відбувся 10 січня в Обергаузені (Німеччина), де 23-річний боксер зустрівся з панамцем Рікардо Нуньєсом (26-8, 22 КО).
Поєдинок завершився у восьмому раунді — рефері зупинив бій після серії влучних атак Еррери. При цьому старт зустрічі був непростим для кубинця: вже у першому раунді він побував у нокдауні.
Бій відбувся в андеркарді протистояння між Агітом Кабаєлом та Дамяном Книбою.
Кабаєл заявив, що його уникають у надважкій вазі.
