Олег Гончар

Британський надважковаговик Фрейзер Кларк (9-1-1, 7 КО) поділився думками щодо реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA, IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Про це він розповів в інтерв’ю Seconds Out.

«Я не переоцінюю значення спарингів, але складно не підтримувати Усика — він видатний чемпіон. Дюбуа — молодий і амбітний боєць, тож нас чекає захоплюючий поєдинок. Прогнозувати результат важко, але це точно буде якісний бій». Фрейзер Кларк

Кларк, який бере участь у підготовці Усика до бою у якосты спаринг-партнера, раніше спарингував як із українцем, так і з Дюбуа, що дає йому особливе бачення протистояння.

Нагадаємо, що реванш Усик-Дюбуа відбудеться 19 липня.

У першому поєдинку в серпні 2023 року Усик переміг нокаутом у 9-му раунді, захистивши свої титули.