Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) розмістив у соцмережах емоційний пост про своє повернення.

«Монарх має знову повернути собі корону. Переді мною — довгий і самотній шлях, який здатен пройти лише я. Та після виснажливих битв на горизонті постає безсмертя.

Боги сходяться в поєдинку проти воїна, що стоїть один проти всіх. Колись, понад дві тисячі років тому, перемогу у великій битві здобув чоловік на ім’я Ісус. У славу його святого імені я продовжую свій шлях у 2026».