Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) підтвердив намір повернутися на ринг у 2026 році, однак одразу виключив можливість бою з двома боксерами.

Виступаючи на події BoxFest напередодні реваншу Усик – Дюбуа, Ф’юрі зазначив, що в 2025 році в ринг не вийде:

Я не збираюся повертатися цього року — це факт. Я був зайнятий. У мене Netflix, я знімаюсь у другому сезоні «Вдома з Ф’юрі»! Тайсон Ф'юрі

За словами британця, у 2026 році він планує гучне повернення:

Наступного року цей великий «Gypsy King» повернеться. За три тижні мені буде 37, тож я буду найстарішим бійцем у місті. Складно з такою кількістю молодих, але я вірю, що ще зможу провести кілька чудових вечорів. Тайсон Ф'юрі

Попри відкритість до нових викликів, Тайсон Ф’юрі прямо заявив, що не планує бої ні з Агітом Кабаєлом (26-0, 18 КО) та Джозефом Паркером (36-3, 24 KO).

Ф’юрі привітав Усика з перемогою та заявив, що переможе його в третьому бою.