Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) в Instagram прокоментував анонсований поєдинок Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) проти Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Ф’юрі заявив, що щойно побачив новину про поєдинок Чісори та Вайлдера й вважає його чудовим боєм. Він нагадав, що бився з кожним із них по три рази. Тайсон цього разу поставив на свого друга.

«Вважаю, що це дуже хороший бій. І в цій парі я ставлю на свого друга — «Дель Боя» Дерека «Війну» Чісору. Моя ставка — дострокова перемога. Давай, Дереку! Вперед! It’s coming home!

На кону також має бути пояс. Тому звертаюся до санкціонуючих організацій: перед вами два легендарні бійці — чемпіон світу зі США з десятьма захистами титулу та справжній «воєначальник» зі Сполученого Королівства. Дерек Чісора бився з усіма, ніколи ні від кого не тікав і був би топовим надважковаговиком у будь-яку епоху.

Погнали! Поставте пояс на кін, хлопці. Давайте! Це бій 50 на 50»