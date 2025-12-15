Володимир Кириченко

Відомий аналітик Гарет Девіс під час інтерв’ю для iFL TV з британським боксером надважкої ваги Девідом Алленом (24-8-2, 19 KO) повідомив, що колишній чемпіон світу у хевівейті Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) може провести наступний бій з росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).

Гарет Девіс: «Можливо, це для тебе новина, але я чув за лаштунками, що потенційно обговорюють бій Арсланбека Махмудова і Тайсона Ф’юрі. Що ти чув про це? Що ти думаєш?».

Девід Аллен: «Я думаю, що це хороший бій. Я думаю, що Махмудов був би досить популярним тут. Він справив гарне враження. Усі бачили, що він хороший хлопець. Я думаю, що він дуже хороший боєць, але він недостатньо хороший, щоб перемогти Тайсона. Він ідеально підходить для Тайсона, чи не так? Тож, так, я думаю, що це хороший бій».

За інформацією Everything Boxing, бій може відбутися в квітні.

The Ring повідомляв, що Тайсон домовився про бій з Ентоні Джошуа у 2026 році. Перед цим вони проведуть окремі поєдинки в рамках Riyadh Season.

Раніше Циганський король заявив, что повернеться в ринг у 2026 році.