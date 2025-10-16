«Гроші повинні працювати». Усик розповів, куди інвестує свої гроші після боїв
Боксер розповів, що вже кілька років розвиває власну бізнес-екосистему
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 KO) поділився деталями своєї підприємницької діяльності.
Під час виступу на Міжнародному київському економічному форумі спортсмен розповів, що активно розвиває власні бізнес-проєкти.
Я цікавлюся бізнесом більше, ніж цікавився, наприклад, п’ять років тому, тому що розумію, що гроші повинні працювати. Просто кайфувати, купляти собі діаманти й золото – це не для мене. Не люблю вихвалятися.
Боксер пояснив, що має власну компанію Ready To Fight, яка поєднує спорт і бізнес. Крім цього, Усик інвестує у виробництво та фінансові інструменти.
Професійний бокс на 50 відсотків це спорт, а на 50 – бізнес. Будете програвати в спорті, будете програвати в бізнесі. Ви повинні тримати баланс. Як компанія ми можемо вести спортсмена як промоутери, займатися адвокацією, менеджментом, сформувати команду. Окрім того, ми виготовляємо екіпірування, трішки будуємо. Є завод з переробки скла, цінні папери, ексклюзивні машини.
