Канело перед мегафайтом з Кроуфордом: «Я точно виграю»
Мексиканець впевнений, що бій увійде в історію
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) прокоментував майбутній бій проти непереможного американця Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO), який володіє титулом WBA у першій середній вазі. Слова наводить DAZN Boxing.
Мексиканець відповів на питання щодо ризику для своєї репутації у разі поразки, нагадавши, що раніше не розглядав цей поєдинок як пріоритетний. Утім, зараз він упевнений у своєму успіху.
Він мене не переможе. Не переймайтеся. Я думаю, що цей поєдинок увійде в історію боксу. Це без сумнівів.
Нагадаємо, бій Альварес – Кроуфорд відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі (Невада, США).
У США назвали переможця поєдинку Альварес – Кроуфорд.