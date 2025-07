Олег Гончар

Колишній промоутер Олександра Усика (24-0, 15 КО) Олександр Красюк прокоментував в інтерв'ю Boxing King Media висловлювання боксера «Don’t push the horses», адресоване команді Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) на пресконференції перед боєм. Ця фраза стала мемом у світі.

Красюк пояснив, що в українському контексті «Don’t push the horses» означає заклик не поспішати й не форсувати події. Він порівняв вислів із відомим англійським «Don’t poke the bear», що радить не провокувати небезпеку.

За його словами, для носіїв англійської мови фраза може звучати дивно, але це лише додає їй шарму.

«Все, що каже Усик, стає історичним мемом». Олександр Красюк

Красюк також пригадав інший відомий вислів Усика — «I am feel, I am very feel», який також став вірусним. На думку промоутера, здатність боксера створювати меми підкреслює його харизму та вплив на аудиторію.

Нагадаємо, раніше Володимир Кличко оцінив виступ Усика проти Дюбуа.