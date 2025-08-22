Хейні може почати співпрацю з легендою боксу
Колишній абсолют шукає шляхи до успіху
близько 1 години тому
Девін Хейні / Фото - Sky Sports
Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) для Ring Champs розповів, чи може він розпочати співпрацю з легендарним американським боксером Андре Вордом.
«Я не знаю, чи буде Андре Ворд тренувати мене, чи ні. Ми про це говорили. Я ніколи раніше не працював із ним.
Він не тренер. Він колишній боєць. Ми ніколи не бачили, щоб він працював із кимось. Так, ми бачили, як він дає поради. Так, він на пенсії вже вісім років, із 2017-го».
Нагадаємо, 22 листопада на вечорі боксу Night of the Champions у саудівському Ер-Ріяді Хейні проведе бій проти чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана.
Поділитись
Матеріали по темі
Хейні сумнівається у рівні Нормана: «Я сім-вісім років виступаю на найвищому рівні»
близько 1 місяця тому