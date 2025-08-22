Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) для Ring Champs розповів, чи може він розпочати співпрацю з легендарним американським боксером Андре Вордом.

«Я не знаю, чи буде Андре Ворд тренувати мене, чи ні. Ми про це говорили. Я ніколи раніше не працював із ним.

Він не тренер. Він колишній боєць. Ми ніколи не бачили, щоб він працював із кимось. Так, ми бачили, як він дає поради. Так, він на пенсії вже вісім років, із 2017-го».