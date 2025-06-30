Олег Гончар

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) готується до нового виклику — бою проти чинного чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО). Поєдинок відбудеться в листопаді 2025 року в рамках шоу Riyadh Season, місце проведення якого поки не оголошено, повідомляє The Ring.

Хейні, який здобув титули в трьох дивізіонах, лаконічно прокоментував анонс.

Чемпіон у трьох дивізіонах. Листопад, Іншаллах. Девін Хейні

Натомість Норман, відомий своєю нокаутуючою силою, налаштований рішуче.

Ваша високоповажність Туркі Аль аш-Шейх, дякую за організацію цього бою. У листопаді я нокаутую Девіна Хейні. Браян Норман

Обидва бійці залишаються непереможними, що додає інтриги до протистояння. Хейні, який славиться технічним стилем і швидкістю, зіткнеться з агресивним Норманом, який завершив нокаутом 22 з 28 своїх поєдинків.