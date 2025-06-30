Хейні та Норман прокоментували оголошення їх бою
Непереможені чемпіони зустрінуться у шоу Riyadh Season, яке обіцяє гучне протистояння. Що сказали про бій самі боксери.
близько 2 годин тому
Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) готується до нового виклику — бою проти чинного чемпіона WBO у напівсередній вазі Браяна Нормана (28-0, 22 КО). Поєдинок відбудеться в листопаді 2025 року в рамках шоу Riyadh Season, місце проведення якого поки не оголошено, повідомляє The Ring.
Хейні, який здобув титули в трьох дивізіонах, лаконічно прокоментував анонс.
Чемпіон у трьох дивізіонах. Листопад, Іншаллах.
Натомість Норман, відомий своєю нокаутуючою силою, налаштований рішуче.
Ваша високоповажність Туркі Аль аш-Шейх, дякую за організацію цього бою. У листопаді я нокаутую Девіна Хейні.
Обидва бійці залишаються непереможними, що додає інтриги до протистояння. Хейні, який славиться технічним стилем і швидкістю, зіткнеться з агресивним Норманом, який завершив нокаутом 22 з 28 своїх поєдинків.
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