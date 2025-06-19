Олег Гончар

Промоутер Едді Хірн висловився про майбутній поєдинок між британським боксером другої середньої ваги Хамзою Ширазом (21-0-1, 17 КО) та американцем Едгаром Берлангою (23-1, 18 КО), який відбудеться 12 липня в Нью-Йорку, США, повідомляє Boxing News 24.

«Це переломний момент для Хамзи. Якщо його нокаутують у другій середній вазі, що далі? Поразка на світовому рівні відкине його назад до національних боїв». Едді Хірн

Також Хірн відзначає комерційний потенціал Шираза, якого підтримує Туркі Аль аш-Шейх. Вже зараз обговорюються можливі бої з Канело Альваресом у 2026 році. Хамза, за словами промоутера, є важливою фігурою в Ер-Ріяді.

Хірн також високо оцінив нового тренера Хамзи — Енді Лі, вважаючи його одним із провідних спеціалістів у боксі. У разі вдалої стратегії він бачить шанси на перемогу над Берлангою.

При цьому промоутер визнає серйозну небезпеку опонента — у впевненому та рішучому стані Берланга здатен нокаутувати опонента.