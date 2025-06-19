Хірн: «Поразка Шираза від Берланги може зруйнувати його плани на бій з Канело»
Бій 12 липня стане ключовим етапом кар’єри британця у другій середній вазі
близько 3 годин тому
Промоутер Едді Хірн висловився про майбутній поєдинок між британським боксером другої середньої ваги Хамзою Ширазом (21-0-1, 17 КО) та американцем Едгаром Берлангою (23-1, 18 КО), який відбудеться 12 липня в Нью-Йорку, США, повідомляє Boxing News 24.
«Це переломний момент для Хамзи. Якщо його нокаутують у другій середній вазі, що далі? Поразка на світовому рівні відкине його назад до національних боїв».
Також Хірн відзначає комерційний потенціал Шираза, якого підтримує Туркі Аль аш-Шейх. Вже зараз обговорюються можливі бої з Канело Альваресом у 2026 році. Хамза, за словами промоутера, є важливою фігурою в Ер-Ріяді.
Хірн також високо оцінив нового тренера Хамзи — Енді Лі, вважаючи його одним із провідних спеціалістів у боксі. У разі вдалої стратегії він бачить шанси на перемогу над Берлангою.
При цьому промоутер визнає серйозну небезпеку опонента — у впевненому та рішучому стані Берланга здатен нокаутувати опонента.