Клімас назвав головну рису Ломаченко
Егіс відзначив правильний шлях і непереможений дух українця
27 хвилин тому
Егіс Клімас та Василь Ломаченко
Менеджер колишнього чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка Егіс Клімас розповів в інтерв'ю WBO, чим пишається в роботі з українцем.
Найбільше я пишаюся ним як людиною, як чоловіком. Він завжди обирає правильний шлях. Завжди думає про те, що збирається робити. Це його головна риса.
Менеджер розповів, що для нього Ломаченко досі є непереможним боксером.
