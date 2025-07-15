Володимир Кириченко

Президент Асоціації боксу України Андрій Котельник поділився прогнозом на реванш володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Його слова передає портал Чемпіон.

Про Усик – Дюбуа 2:

«Залежить від того, в якій готовності боксери підійдуть до бою. Дюбуа за останній рік став сильнішим. Він нокаутував Ентоні Джошуа і це додало йому впевненості.

Прогнозую, що бій буде конкурентним і цікавим, але Усик повинен «розкласти» британця. За навичками українець набагато сильніший. Після двох боїв проти Тайсона Ф’юрі Усик став тільки сильнішим. Не думаю, що бій пройде всі 12 раундів. Усик має виграти технічним нокаутом в другій половині поєдинку».

Про майбутнє Усика:

«Це Олександр знає краще, ніж ми. Але ще два бої українець може відбоксувати – це 100 відсотків. З ким боксувати після Дюбуа, то вже інше питання. Ф’юрі? Зі спортивної точки зору, думаю, що ні. Якщо ж дивитися з фінансової мотивації – може бути».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою

Скиглення й погрози Дюбуа та зверхність Усика: що говорили боксери перед реваншем у Лондоні?