Ексчемпіон світу Девід Хей відповів, як поєдинки з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) могли позначитися на Олександрі Усику (23-0, 14 KO). Британця цитує vringe.com:

Останні чотири бої Усика: два бої проти Джошуа і два бої проти Ф’юрі – це були важкі бої. Він їх виграв. Це не були бої життя та смерті, але тренувальні табори до цих боїв, великі хлопці, з якими він спарингував... Я знаю, як це спарингувати з великими хлопцями. Це багато в тебе забирає. Чи забрали вони в нього занадто багато? Він ніколи не програвав раніше, він абсолютний чемпіон у важкому та надважкому дивізіоні, але на певній стадії це вже не працює. У мене був такий досвід. На певному етапі ти не можеш робити те, що хочеш. Нічого не віщує, що в нього буде спад після попереднього бою, але він б'ється з молодим, жорстким, міцним Даніелєм Дюбуа з великою впевненістю, який уже був там, який знає, як це.