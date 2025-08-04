Колишній чемпіон світу – про реванш Усика з Дюбуа: «Це була ганьба»
Гроувз відзначив, що українець виглядав блискуче
близько 3 годин тому
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Колишній чемпіон світу Джордж Гроувз висловився про другий поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Експерта цитує vringe.com:
Дюбуа виглядав виснаженим, чи не так? Він погано виступив, у ньому не було нічого, що було добре. Але Усик був блискучим. «Вечірка» до бою була поганою ідеєю. І вся ця справа не допомогла. Це була ганьба, тому що передбачалося, що ми побачимо покращену версію Дюбуа, але Усик все ще топ. Він топ зараз і вже назавжди. Він б'є всіх, усіх у своєму стилі. Ніхто не може навіть наблизитись.
Флойд Мейвезер не вважає Усика найкращим боксером світу.