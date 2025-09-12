Кроуфорд: «Йду забрати все, що має Канело»
Бій відбудеться 13 вересня
Американський боксер Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО), чемпіон світу за версією WBA у першій середній вазі, поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти абсолютного чемпіона другої середньої ваги Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO). Слова наводить The Ring.
Кроуфорд зізнався, що давно мріяв про зустріч із мексиканцем:
Я думав про цей бій ще до того, як перейшов у першу середню вагу. Хотів одразу піднятися з напівсередньої до другої середньої, бо такого ще ніхто не робив проти суперника з топ-5 у світі, як Канело.
Американець наголосив, що поєдинок із зіркою боксу стане важливим викликом і для нього, і для всього спорту:
Багато хто хоче побачити, чи зможе боєць піднятися у нову вагу і перемогти. Якщо ти найкращий P4P, маєш бути здатним виграти в будь-кого. Якщо я зможу набрати таку ж вагу, як суперник, то повинен його подолати — бо я номер один у світі.
Водночас Кроуфорд підкреслив свою повагу до Альвареса:
Я великий фанат Канело. Але це бізнес. Я йду, щоб забрати все, що належить йому.
Бій відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі.
Переможець бою Канело – Кроуфорд отримає спеціальний перстень від WBC.