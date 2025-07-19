Лапін здобув перемогу у титульному бою в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа
Українець тріумфував над Льюїсом Едмондсоном
близько 11 годин тому
Фото: Getty Images
Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін (12-0, 4 КО) переміг британеця Льюїса Едмондсона (11-0, 3 КО) та став володарем одразу трьох титулів.
Поєдинок тривав усі 10 раундів і завершився перемогою українця — 95-95, 96-94 (х2).
Поєдинок відбувся в анеркарді реваншу між Усиком та Дюбуа на стадіоні Вемблі.
Раніше повідомляли, що Сіренко одноголосним рішенням суддів програв Дакресу.