Денис Сєдашов

Легенда боксу Джеймс Тоні висловив упевненість, що зуміє перемогти будь-кого з провідних важковаговиків сучасності — Тайсона Ф’юрі, Олександра Усика або Ентоні Джошуа. Про це він сказав в інтерв’ю Boxing King Media.

Тоні зазначив, що ставиться з повагою до досягнень цих бійців, але не сумнівається у власних силах:

Усі вони. Легка робота. Ми тренуємося — це буде легка робота, повірте мені. Я все одно нокаутую всіх цих хлопців. Крапка. Джеймс Тоні

Паркер відповів, чи боїться Усик провести з ним поєдинок.