Мбіллі знищив Сулецького у дебюті бою за титул тимчасового чемпіона WBC
Грізний француз все вирішив у першому раунді
близько 1 години тому
Володар титулів WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0, 24 KO) достроково переміг польського боксера Мацея Сулецького (33-4, 13 КО).
Мбіллі знищив суперника технічним нокаутом у 1-му раунді та завоював титул тимчасового чемпіона WBC у другій середній вазі.
Поєдинок пройшов на арені Videotron Centre у Квебеку, Канада.
Титулом повноцінного чемпіона WBC у цій вазі наразі володіє Сауль Альварес.
Зазначимо, що до бою з Сулецьким Мбіллі востаннє виходив на ринг у серпні минулого року. Тоді він переміг українця Сергія Дерев'янченка одноголосним рішенням суддів у 10-раундовому поєдинку.
Нагадаємо, легендарний промоутер Боб Арум заявив, що Мбіллі може побити Альвареса.