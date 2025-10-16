Олег Шумейко

Зірка боксу Олександр Усик (24-0, 15 KO) розповів, де бачить своє майбутнє. Також абсолютний чемпіон зізнався, що не стане відмовляти дітей від гіпотетичного переїзду з України. Слова боксера наводить unn.ua:

Моє майбутнє в Україні. Діти на даному етапі в Україні, але коли вони стануть дорослими – вони для себе виберуть, де вони хочуть навчатися, де вони хочуть жити, де вони хочуть будувати своє життя. Це їх вибір. Якщо моя дочка скаже, що хоче поїхати жити в іншу країну – це її вибір. Я не буду їй казати: «О Боже, ти чого, ми ж тут народилися!» Олександр Усик

