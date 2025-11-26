Мозес Ітаума по Джейка Пола: «Я не думаю, що він поганий боксер»
Британець зацікавлений майбутнім поєдинком
близько 4 годин тому
Мозес Ітаума
20-річний британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) в інтерв'ю BBC Sport прокоментував майбутній бій Ентоні Джошуа з Джейком Полом, який пройде 19 грудня.
Ітаума заявив, що не буде розчарований, якщо бій триватиме більше одного раунду. Також він підкреслив, що Пол виступав дуже добре і заслуговує на повагу.
«Я не думаю, що він поганий боксер. Але, очевидно, не такого калібру, як Джошуа. Удачі йому».
Ітаума раніше спарингував з Джошуа і добре знає про навички Ентоні.
Нагадаємо, 24 січня Ітаума битиметься з Джермейном Франкліном у Манчестері.