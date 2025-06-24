Олег Шумейко

У Facebook розгорілася суперечка між Василем Ломаченком та Сергією Стерненком і Сергієм Притулою під постом ексчемпіона про обстріл школи в Білгород-Дністровському:

Притула

Жалюгідний боягуз!

Кого конкретно з твого міста чи твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків?

З благословення твого всратого патріарха кіріла! Який такий самий чорт як і ти. Коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства?

Ломаченко

Безсовісна людина!

Дійсно ми з Вами різні українці!

Стерненко

Вася, це ж зробили ті, кого ти підтримуєш досі. Росіяни. Твої братья.

Жалюгідний ти сцикун. І зрадник.

Ломаченко

Це пише людина, яка ходить з охороною? Серйозно? Голова, що говорить.

Разом з конторою думали, що написати? Чи сам надумав?

Під загрозою життя живуть всі люди, що залишилися в Україні. Не тільки від армії росії, але і від своїх же ТЦК, які свавільно пакують людей, але ти ж у нас привілейований! Ти, до речі, чого не воюєш, патріоте!?

Соломон якось сказав: «Все пройде, і це також».

Так що, сподіваюся, Господь навчить тебе до того, як все пройде!

Нагадаємо, що Ломаченко завершив кар’єру.