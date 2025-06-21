На кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів
Він є найдорожчим в історії
близько 1 години тому
Кроуфорд та Альварес / Фото - BBC
На кону поєдинку володаря титулу WBA у першій середній вазі американця Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) та абсолютного чемпіона у другому середньому дивізіоні мексиканця Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) стоятиме пояс журналу The Ring з рекордною вартістю.
Пояс презентували під час пресконференції Канело та Кроуфорда.
Його вартість становить 188 000 доларів. Це найдорожчий пояс The Ring в історії.
Бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. Трансляція поєдинку буде доступна на Netflix.