Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Джонні Нельсон вважає, що золоті роки Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) в боксі вже позаду. В інтерв’ю Mirror Sport британець заявив, що нинішня команда Джошуа не допомагає йому розвиватися.

Світ боксу вже побачив найкраще в Джошуа. Проблема в тому, що поруч із ним немає людей, які скажуть правду. Всі хочуть зберегти своє місце в команді, тому просто говорять йому те, що він хоче чути. Джонні Нельсон

Нельсон навів приклади ситуацій, які, на його думку, не мали б залишатися без реакції:

Ніхто не скаже йому: «Чому ти не б’єш у відповідь? Тебе зараз просто б’ють. Чому ти не тренуєшся, а лізеш до пачки чипсів?» В його оточенні не знайдеться людини, яка наважиться це озвучити впевнено. Джонні Нельсон

Ф'юрі оцінив шанси Джошуа та Джейка Пола у потенційному поєдинку.