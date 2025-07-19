19 липня на стадіоні «Вемблі» у Лондоні відбудеться один із найочікуваніших вечорів світового боксу — матч-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

У його андеркарді в ринг вийде ще один непереможний українець — Даніель Лапін (11-0, 4 КО). Його суперником стане британець Льюїс Едмондсон (11-0, 3 КО). Обидва мають майже ідентичний рекорд, жодної поразки та схожий — технічний і стратегічний — стиль ведення бою.



Офіційним спонсором Даніеля Лапіна в цьому бою виступає компанія онлайн-казино FIRST UA. Бренд підтримує розвиток спорту і атлетів, які представляють Україну на глобальному рівні.

Поєдинок триватиме 10 раундів у напівважкій вазі (до 79,4 кг). На кону — одразу три титули:

IBF Intercontinental

WBA Continental

IBO Continental

Уже традиційно перед виходом Усика б’ється Даніель Лапін.

Перед першим боєм Усика проти Ф’юрі він нокаутував португальця Пудівтіра в першому раунді. А перед реваншем Усик – Ф’юрі, Даніель здолав француза Коліна, здобувши титул IBF Intercontinental.

19 липня цей пояс, а також WBA Continental та IBO Continental Лапін захищатиме в поєдинку проти Едмондсона — непоступливого суперника з аналогічним досвідом на профі-рівні

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