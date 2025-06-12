Володимир Кириченко

Промоутерська компанія Queensberry Promotions оголосила перші поєдинки, які пройдуть в андеркарді реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Свій бій в андеркарді проведе володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО). Суперником українця буде непереможений британець Льюїс Едмондсон (11-0, 3 КО).

Wembley just got saucy 🔥



Lawrence Okolie will take on Kevin Lerena and @EdmondsonLewie faces the unbeaten Daniel Lapin 😤



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UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th | Live Worldwide on @DAZNBoxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/icWorAz77N — Queensberry Promotions (@Queensberry) June 11, 2025

Бій пройде 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Лапін останній бій провів у грудні минулого року – Лапін переміг Ділана Коліна одноголосним рішенням суддів.