Офіційно: Лапін офіційно бій в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа
Суперником Даніеля стане непереможений британець
близько 3 годин тому
Даніель Лапін / Фото - Yahoo
Промоутерська компанія Queensberry Promotions оголосила перші поєдинки, які пройдуть в андеркарді реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).
Свій бій в андеркарді проведе володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО). Суперником українця буде непереможений британець Льюїс Едмондсон (11-0, 3 КО).
Бій пройде 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.
Лапін останній бій провів у грудні минулого року – Лапін переміг Ділана Коліна одноголосним рішенням суддів.