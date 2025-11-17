Олександр Усик відмовився від титулу WBO
У українця залишилися — IBF, WBA та WBC
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Український боксер Олександр Усик (24-0, 15 KO) офіційно відмовився від чемпіонського титулу WBO у надважкій вазі.
У повідомленні на сторінці WBO в X організація наголосила:
WBO вшановує його історичну кар'єру та називає це шанобливою паузою, а не прощанням.
Таким чином Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) став повноцінним чемпіоном WBO.
У Олександра залишилися пояси — IBF, WBA та WBC.
