Оновлення рейтингу WBO: Берінчик та Хегай змінили позиції
Фаніян також зазнав зміни позиції
близько 18 годин тому
Оновився рейтинг Всесвітньої боксерської організації (WBO), де відбулися зміни щодо українських боксерів.
У першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) Арам Фаніян опустився з 6-ї на 8-му позицію.
У легкій вазі (до 61,2 кг) Денис Берінчик опустився з 10-ї на 11-ту сходинку.
У напівлегкій вазі (до 57,2 кг) Арнольд Хегай піднявся з 10-ї на 9-ту позицію.
Нагадаємо, раніше Хегай здобув перемогу над Солісом у Берліні.