Оприлюднені суддівські записки бою Канело – Кроуфорд: все змінилося після 10 раунду
Альвареса не вистачило на кінцівку поєдинку
близько 1 години тому
Кроуфорд та Альварес / Фото - BBC
Абсолютний чемпіон світу у другому середньому дивізіоні Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) виграв поєдинок у колишнього лідера цієї ваги мексиканця Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO).
На шоу у Лас-Вегасі Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням – 116-112, 115-113, 115-113.
Після 10 раундів двоє суддів бачили бій рівним, але Кроуфорд здобув перемогу, вигравши 11-й та 12-й раунди на всіх трьох картках.
Нагадаємо, Кроуфорд – перший в історії абсолютний чемпіон світу у трьох дивізіонах.