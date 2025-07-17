Михайло Цирук

Уже 19 липня Олександр Усик проведе поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі проти британця Даніеля Дюбуа.

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Майбутній бій стане для українця вже восьмим, який він проведе проти британського суперника. Перед третьою спробою Усика стати абсолютним чемпіоном світу пропонуємо пригадати, як складалися його попередні зустрічі з представниками Великої Британії.

Усик - Белью. Масна крапка в крузервейті

Дебютний бій Олександра Усика з британцем одночасно став його останнім поєдинком, проведеним у першій важкій вазі. У поєдинку, що проходив у Манчестері, українець мав захистити свої пояси WBO, WBC, IBF, WBA-Super і The Ring, здобуті в попередньому бою з росіянином Муратом Гасієвим, і Усик успішно це зробив. До слова, це був перший поєдинок, де гонорар Олександра перевалив за мільйон доларів.

Поєдинок розгортався несподівано для глядачів: Тоні Белью впевнено провів першу половину бою та виграв більшість стартових раундів. Однак, поступаючись за очками, Олександр Усик зумів здобути перемогу потужним нокаутом у восьмому раунді, провівши серію вдалих багатоударних атак. Після завершення бою Белью відзначив високу майстерність Усика, заявивши, що відтепер вболіватиме за нього і закликав своїх прихильників уважно стежити за кар'єрою українського чемпіона.

Усик - Чісора. Остання репетиція перед великими боями у важкій вазі

За свій перший титул у хевівейті Усик також боровся проти британця. Після перемоги над представником США Чаззом Візерспуном він здобув пояс WBO Inter-Continental, яким володів Дерек Чісора.

Перша половина бою вийшла доволі напруженою та рівною. Чісора постійно тиснув, завдаючи потужних, широких ударів і намагаючись втягнути Усика у відкритий бій. Українець, своєю чергою, покладався на рухливість, намагаючись змушувати суперника промахуватись і контратакував зустрічними ударами, хоча часом і сам пропускав небезпечні удари.

З наближенням до екватору поєдинку Чісора втомився й значно знизив активність. Усик, навпаки, додав у темпі й до фінального гонгу багато разів атакував серіями, хоча жодного разу не був близьким до дострокової перемоги. Серед глядачів чимало було тих, хто віддав перевагу Чісорі, однак усі троє суддів одноголосно присудили перемогу Олександру Усику (рахунок: 117–112 та двічі 115–113).

За цей бій українець отримав 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (близько 1,9 млн доларів) без урахування бонусів від телетрансляцій та платного перегляду, тоді як Чісора заробив 4 мільйони фунтів (приблизно 5,2 млн доларів).

Усик - Джошуа. Вихід на новий рівень

А першим по-справжньому великим боєм Олександра Усика у важкій вазі стала зустріч з Ентоні Джошуа у Лондоні. За цей бій українець заробив 13 млн доларів.

Саме поєдинок із Джошуа став фінансовим проривом для Усика. За інформацією Sportekz, до 2020 року його загальні доходи в профі не перевищували 4 млн доларів. Однак після перемоги над британцем гонорари українця стрімко зросли: за реванш у серпні 2022 року Усик отримав рекордні 35 млн доларів.

Сам поєдинок, де боксери змагалися за титули WBA-Super, WBO, IBF та IBO, якими володів Джошуа, вийшов цікавим та інтригуючим. Попри статус андердога, Олександр Усик з перших хвилин узяв ініціативу в свої руки, демонструючи перевагу завдяки чудовій роботі ніг, швидкості рук та високому технічному арсеналу, зокрема в захисті. Ентоні Джошуа намагався тримати дистанцію та працювати джебом, однак не встигав за діями українця, часто пропускав удари й подекуди виглядав розгубленим.

У 6-му та 8-му раундах Джошуа зумів донести кілька важких ударів, та це суттєво не вплинуло на хід бою. У пізніх раундах бій перетворився на одностороннє побиття: британець був виснажений і не мав чим відповісти супернику, періодично хитався після пропущених атак і виглядав втомленим. Наприкінці 12-го раунду Усик провів серію ударів у голову, і до дострокового завершення залишались лічені секунди, однак Джошуа врятував фінальний гонг.

У підсумку всі троє суддів одноголосно віддали перемогу Олександру Усику – 117–112, 116–112 і 115–113. Українець відібрав у Джошуа всі чемпіонські пояси й став об’єднаним чемпіоном світу вже у другій ваговій категорії. Для здобуття абсолютного чемпіонства у хевівейті йому залишалося лише завоювати титул WBC, яким на той момент володів непереможений Тайсон Ф’юрі. Після бою Джошуа оголосив про намір скористатися пунктом у контракті, що дозволяє йому вимагати негайний реванш, який мав відбутися навесні 2022 року.

Усик - Джошуа 2. Закріплення на вершині

Анонсований реванш проти Джошуа відбувся вже на нейтральній території – у Саудівській Аравії. На кону стояли титули чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO – це був перший захист титулів Олександра Усика у важкій вазі. Крім того, розігрувався вакантний пояс чемпіона світу за версією авторитетного журналу The Ring. Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів: один з арбітрів віддав перевагу Джошуа (113–115), інші двоє підтримали українця (двічі 115–113 і 116–112).

Після бою Олександр Усик звернувся до Тайсона Ф’юрі з викликом, заявивши, що готовий вийти в ринг лише заради об'єднавчого бою за звання абсолютного чемпіона світу. Якщо ж такий поєдинок з володарем титулу WBC не відбудеться, Усик пообіцяв завершити кар’єру.

Усик - Дюбуа. Скандальний удар та яскравий нокаут

Бій Усика з Фʼюрі таки відбувся, однак трохи пізніше. А перед ним український чемпіон вперше помірявся силами з Даніелем Дюбуа. Різкий та динамічний українець став для Дюбуа справді нездоланною перешкодою. Перемога Усика нокаутом у девʼятому раунді була беззаперечною, проте у поєдинку у Вроцлаві не обійшлося без суперечливого епізоду, про який після бою говорили більше, ніж про поєдинок та його результат.

У пʼятому раунді британець завдав Усику потужного удару в район поясу, після чого Олександр упав на ринг. Суддя класифікував дію як нелегальний удар, і це дало українцю повні п’ять хвилин для реабілітації. У підсумку все завершилося добре для представника України, однак частина людей досі вважає ту перемогу несправедливою. Звісно, така думка не впливає абсолютно ні на що, однак так чи інакше підігріває градус майбутнього протистояння.

Усик - Фʼюрі. Undisputed

А після перемоги над Дюбуа Усик, нарешті, провів бій століття – поєдинок за статус абсолютного чемпіона світу у важкій вазі проти Тайсона Фʼюрі. Бій, як і очікувалося, вийшов класним. Стартові раунди залишив за собою британець, далі Олександр став вирівнювати поєдинок, а в заключному відрізку бою вже повністю домінував.

У 9 раунді Усик мав чудовий шанс завершувати поєдинок достроково, адже в певний момент суперник вже ледь стояв на ногах, втім, британця врятував рефері, котрий не дав добити Фʼюрі та почав відраховувати нокдаун. Так чи інакше, все завершилося перемогою українського боксера роздільним рішенням суддів (114–113, 113–114, 115–112).

Усик - Фʼюрі 2. Підтвердження непереможності

Досить конкурентним і видовищним видався й другий бій Усика та Фʼюрі. У ньому українець вже не був близьким до того, аби нокаутувати суперника, однак усе ж володів перевагою протягом більшої частини поєдинку, тож цього разу сумнівів у його перемозі не мав жоден з суддів, і її віддали одноголосним рішенням.

Тепер на черзі знову Дюбуа, і попри те, що Олександр має статус фаворита, легкої прогулянки очікувати точно не варто. Так, український чемпіон має перевагу в рухливості, однак суперник справді здатен вирішити все одним вдалим ударом, тож Усику потрібно буде зберігати максимальну концентрацію та пильність. Ну а сильнішого, як завжди, визначить тільки бій.

У першому поєдинку Усик-Дюбуа фатальним став 9 раунд – саме тоді Олександр Усик технічним нокаутом переміг «Динаміта» Дюбуа. Тож не дивно, що увага букмекерів зосереджена саме на цьому відрізкові бою. Офіційний спонсор поєдинку – букмекерський бренд GGBET – вважає, що найімовірніше реванш закінчиться в 7,8 чи 9 раунді (коефіцієнт 10). Шанси на виграш бою Усиком в цих раундах оцінюють коефіцієнтом 7, 18 – для Дюбуа. Чи справдяться очікування – побачимо зовсім скоро. А поки налаштовуйся на перегляд і тримай лінію боксу разом із GGBET!

У матеріалі використані фото Getty Images