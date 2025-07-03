Михайло Цирук

Бій Усика з Дюбуа: історія повторюється

Уже 19 липня Олександр Усик проведе поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі проти британця Даніеля Дюбуа. Бій відбудеться на Вемблі – найбільшій арені Лондона, тож українець матиме шанс вдруге перемогти цього суперника вже на його території.

Загалом у Великій Британії відбулося чимало знакових поєдинків для українського боксу. Найбільшу кількість таких двобоїв провів саме Олександр Усик, однак інші топові боксери з нашої країни також здобували тут важливі перемоги. Пропонуємо пригадати декілька з них.

Гербі Гайд - Віталій Кличко. 26.06.1999, Лондон

Візит майбутнього міського голови Києва до британської столиці вийшов памʼятним та результативним, хоча його основна частина тривала зовсім недовго. На кону стояв пояс WBO, який британець захищав учетверте, однак зробити цього не зміг. Для Віталія ж ця перемога стала справді знаковою, адже завдяки їй він здобув перший титул чемпіона світу в карʼєрі.

У першому раунді перевага була на боці чинного чемпіона, але в наступній трихвилинці Віталій Кличко двічі відправив суперника в нокдаун, після чого рефері зупинив поєдинок.

Урожайна Олімпіада-2012: п’ять медалей і два чемпіони

Ще одною знаковою сторінкою в історії українського боксу, написаною в Лондоні, стали Олімпійські ігри 2012 року. Пʼять медалей, дві з яких золоті, та друге місце в медальному заліку – це те, що залишиться в памʼяті фанатів цього виду спорту назавжди.

У ваговій категорії до 81 кг півфіналу дістався Олександр Гвоздик, за що отримав бронзову нагороду. З бронзою завершив змагання і Тарас Шелестюк (до 69 кг). Денис Берінчик (до 64 кг) зумів дістатися до фіналу, однак поступився в ньому кубинцю Роньєлю Іглесіасу, обмежившись сріблом.

А от Олександра Усика (до 91 кг) та Василя Ломаченка (до 60 кг) на шляху до золота не зміг зупинити ніхто. У фінальному поєдинку Усик переміг італійця Клементе Руссо, а Ломаченко розібрався з корейцем Хан Сун Чхолем.

Олександр Усик - Тоні Белью. 10.11.2018, Манчестер

Єдиний з боїв цієї добірки, що відбувся не в британській столиці, провів у 2018 році Олександр Усик. У своєму останньому поєдинку в першій важкій вазі українець захищав звання абсолютного чемпіона світу в цій категорії, і зробив це успішно, нокаутувавши суперника у восьмому раунді.

Василь Ломаченко - Люк Кемпбелл. 31.08.2019, Лондон

Свою професійну перемогу в Лондоні має також Василь Ломаченко. У битві за пояси WBA Super, The Ring, WBO та WBC українець мав перевагу над британцем Люком Кемпбеллом, та в останніх раундах цілком міг завершити поєдинок достроково. Суперник таки вистояв та протримався до кінця 12 раунду, втім глобально це нічого не змінило: одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Ломаченко.

Олександр Усик - Дерек Чісора. 31.10.2020, Лондон

Після перемоги над Белью Усику настільки сподобалося битися з британцями, що шість з семи своїх наступних поєдинків він провів саме проти представників цієї країни. В Англії, щоправда, відбулося лише два з них, і перший – проти Дерека Чісори. Українець переміг по очках та завоював титул WBO InterContinental.

Ентоні Джошуа - Олександр Усик. 25.09.2021, Лондон

А от наступний поєдинок Усика був значно статуснішим. Восени 2021 року він зустрівся з однією з зірок британського боксу у битві за титули WBA-Super, WBO, IBF та IBO. Олександр знову володів перевагою, і традиційно для себе під завісу поєдинку мав шанси завершити його достроково. Достроково не вийшло, однак за підсумками 12 раундів судді одностайно присудили перемогу українцеві, а Джошуа зазнав другої поразки у своїй професійній карʼєрі.

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