Денис Сєдашов

Британський боксер Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) проводить тренувальний збір у Таїланді, де активно готується завершити нетривалу паузу в кар’єрі та знову вийти в ринг вже цього року.

Циганський король поділився деталями своєї підготовки, зізнавшись, що тренування проходять у вкрай складних умовах через спеку:

Щойно провів неймовірно важке тренування. Це було друге заняття за день, і, чесно кажучи, було непросто. Я відпрацював 12 раундів у залі, де температура сягала 34–35 градусів — просто заливався потом. Тепер відновлююся електролітами після серйозного навантаження. Сьогодні знову був дуже позитивний день. Думаю, коли щодня прокидаєшся при температурі близько 30 градусів, це точно додає позитиву. Тайсон Ф'юрі

Також Ф’юрі наголосив, що перебуває у чудовому стані та налаштований максимально серйозно:

Я дуже мотивований, дуже щасливий і перебуваю у фантастичній формі — ментальній, фізичній та емоційній. Просто спокійно й планомірно працюю над своїми проєктами. Повернення неминуче. З нетерпінням чекаю фантастичного, справді прекрасного року. Тайсон Ф'юрі

