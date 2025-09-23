Поєдинок Джейк Пола – Джервонта не буде професійним
Бій пройде у форматі 10 раундів
30 хвилин тому
Бій популярного відеоблогера і боксера важкого дивізіона Джейка Пола (12-1, 7 КО) проти володаря титула WBA в легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО) буде виставковим.
Про це оголосив генеральний директор і співзасновник Most Valuable Promotions Накіса Бідаріан під час пресконференції боксерів. Цитує Накіса DAZN.
«Бійці домовилися, і комісія схвалила максимальну вагу в 195 фунтів для цього виставкового поєдинку».
Бідаріан також зазначив, що бій пройде у форматі 10 раундів по три хвилини з рукавичками вагою 12 унцій.
Девіс нині є чемпіоном світу в категорії до 135 фунтів, а Пол свій останній поєдинок провів при вазі трохи меншій за 200 фунтів.
Нагадаємо, бій відбудеться 14 листопада в Маямі. Поєдинок наживо транслюватиме Netflix.