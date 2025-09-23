Володимир Кириченко

Бій популярного відеоблогера і боксера важкого дивізіона Джейка Пола (12-1, 7 КО) проти володаря титула WBA в легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО) буде виставковим.

Про це оголосив генеральний директор і співзасновник Most Valuable Promotions Накіса Бідаріан під час пресконференції боксерів. Цитує Накіса DAZN.

«Бійці домовилися, і комісія схвалила максимальну вагу в 195 фунтів для цього виставкового поєдинку».

Бідаріан також зазначив, що бій пройде у форматі 10 раундів по три хвилини з рукавичками вагою 12 унцій.

Девіс нині є чемпіоном світу в категорії до 135 фунтів, а Пол свій останній поєдинок провів при вазі трохи меншій за 200 фунтів.

Нагадаємо, бій відбудеться 14 листопада в Маямі. Поєдинок наживо транслюватиме Netflix.