Денис Сєдашов

Поєдинок між чемпіоном WBC у першій середній вазі Себастьяном Фундорою (23-1-1, 15 KO) та ексчемпіоном Кітом Турманом (31-1, 23 KO), запланований на 25 жовтня у Лас-Вегасі, не відбудеться.

За інформацією інсайдера Майка Коппінджера, Фундора отримав травму руки під час підготовки до бою.

Через це головна подія вечора, разом із титульним боєм між О’Шакі Фостером та Стівеном Фултоном, буде перенесена на іншу дату.

