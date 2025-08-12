Прокуратура Маямі зняла обвинувачення з Джервонти Девіса
Чемпіона світу WBA у легкій вазі звільнили від обвинувачень у домашньому насильстві
Джервонта Девіс
Прокуратура округу Маямі-Дейд відмовилася висувати офіційні обвинувачення проти чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Джервонти Девіса у справі про домашнє насильство, повідомляє Happy Punch.
Девіса затримали 15 червня в Маямі за підозрою в побитті його колишньої дівчини, з якою у нього двоє дітей.
За даними поліції, інцидент стався, коли жінка намагалася забрати дітей з автомобіля на прохання спортсмена. Попри затримання, обвинувачення не підтвердилися, і справу закрили.
Нагадаємо, раніше легендарний Менні Пак’яо відмовився від реваншу з Барріосом і націлився на Джервонту Девіса.
