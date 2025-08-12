Олег Гончар

Прокуратура округу Маямі-Дейд відмовилася висувати офіційні обвинувачення проти чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Джервонти Девіса у справі про домашнє насильство, повідомляє Happy Punch.

Девіса затримали 15 червня в Маямі за підозрою в побитті його колишньої дівчини, з якою у нього двоє дітей.

За даними поліції, інцидент стався, коли жінка намагалася забрати дітей з автомобіля на прохання спортсмена. Попри затримання, обвинувачення не підтвердилися, і справу закрили.

