Відомий британський промоутер Едді Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу Pro Boxing Fans обговорив можливий поєдинок абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 KO) проти Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO).

Незважаючи на те, що Усик нещодавно сказав, що його не цікавить бій з Ітаумою, Гірн упевнений, що Олександр погодиться побитися з Мозесом, коли той трохи поліпшить свій послужний список.

«Я розумію, що коли ти всього домігся, то, мабуть, думаєш: «Цей хлопець повинен заслужити бій». Ітаума боксував із Ділліаном Вайтом, який, напевно, в той момент перебував не в найкращому стані.

Нехай він вийде і переможе ще кілька бійців – і я впевнений, що Усик поб'ється з Ітаумою».