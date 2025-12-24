Промоутер Ф'юрі апропонував Джошуа бої з Вордлі та Ітаумою
Промоутер готовий підписати контракт у Різдво
34 хвилини тому
Промоутер Френк Воррен поділився думками про можливих суперників Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Слова функціонера навів портал BoxingScene.
Воррен запропонував Джошуа негайно битися з чемпіоном WBO Фабіо Вордлі або 20-річним претендентом Мозесом Ітаумою.
«Якщо він справді хоче битися — хай б'ється з Вордлі зараз. Підпиши контракт завтра! Якщо скаже "так" — я приїду до нього додому в день Різдва і закриємо угоду. Хочеш титул — бийся з Вордлі, а не чекай Тайсона».
Промоутер наголосив, що Джошуа вже не новачок, а дворазовий чемпіон, і тому не потребує особливих умов. Вордлі — теж без аматорського досвіду, але готовий до бою.
В ніч на 20 грудня Джошуа нокаутував Джейка Пола в 6-му раунді після трьох нокдаунів суперника.
У 2026 році Джошуа має провести бій проти Тайсона Ф'юрі в Саудівській Аравії.
