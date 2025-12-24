Олег Гончар

Промоутер Френк Воррен поділився думками про можливих суперників Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Слова функціонера навів портал BoxingScene.

Воррен запропонував Джошуа негайно битися з чемпіоном WBO Фабіо Вордлі або 20-річним претендентом Мозесом Ітаумою.

«Якщо він справді хоче битися — хай б'ється з Вордлі зараз. Підпиши контракт завтра! Якщо скаже "так" — я приїду до нього додому в день Різдва і закриємо угоду. Хочеш титул — бийся з Вордлі, а не чекай Тайсона». Френк Воррен

Промоутер наголосив, що Джошуа вже не новачок, а дворазовий чемпіон, і тому не потребує особливих умов. Вордлі — теж без аматорського досвіду, але готовий до бою.

В ніч на 20 грудня Джошуа нокаутував Джейка Пола в 6-му раунді після трьох нокдаунів суперника.

У 2026 році Джошуа має провести бій проти Тайсона Ф'юрі в Саудівській Аравії.