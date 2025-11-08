Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про контроверсійне завершення поєдинку Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) та Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Слова функціонера наводить fightnews.info:

У другому раунді капа вилетіла, рефері зупинив бій, а наприкінці… [Паркер] уже не відповідав на удари. І справді, у другому раунді, коли Паркер був струснутий під шквалом ударів, він виплюнув капу, щоб виграти собі кілька секунд. В цілому ж бій був вкрай жорстким – обидва надважковаговики завдавали і пропускали важкі удари з самого початку.

Один з його найкращих друзів (Паркера) у боксі Тайсон Ф'юрі сидів біля рингу і публічно заявив, що бій треба було зупиняти.