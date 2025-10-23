Британський нокаутер Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO) згадав роботу у тренувальному таборі з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Надважковаговика цитує vringe.com:

Дивіться, це безумство. Я добре знаю Сергія (Лапіна), добре знаю Усика. Я провів вісім тижнів в Україні у двох локаціях. Це був дикий досвід для мене, тому що це було дуже рано у моїй кар'єрі. У мене було, можливо, три поєдинки, і він запросив мене приїхати. Я спарингував з ним. Це був перший раз, коли я поїхав на спаринги до чужого табору. Я був трохи здивований тим, що він обрав насамперед мене. Я думав: «Звідки він взагалі знає, хто я такий?» Я був справді бійцем у тіні, навіть на британській сцені, а потім Олександр Усик попросив мене приїхати та тренуватися. Звичайно, я вхопився за цю можливість. Це був відмінний навчальний досвід з багатьох причин, тому що розділити ринг з кимось подібним і навчитися в рингу, а також поза ним, як робити певні речі... Зрозуміти, чому він тренується, коли він тренується і всі інші деталі.