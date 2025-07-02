Призера чемпіонатів України з боксу жорстоко вбили на Донеччині
Трагедія сталася 26 червня у селі Гришине
близько 2 годин тому
Український боксер Владислав Карпачов став жертвою жорстокого вбивства. Про це повідомила Федерація боксу України.
Інцидент стався 26 червня в селі Гришине Донецької області. Точні подробиці наразі невідомі.
«Разом із родиною Карпачов став жертвою жахливого злочину. Це – болюча й невимовна втрата для всієї боксерської спільноти.
Наразі обставини події остаточно не зʼясовані – відомо, що після злочину зник особистий автомобіль Владислава: Toyota Camry (АН1070РА).
Правоохоронні органи проводять слідчі дії та розшукові заходи для встановлення винних».
26-річний Карпачов виступав у ваговій категорії 60 кг, був призером чемпіонатів України серед молоді.
Раніше чемпіон України з легкої атлетики загинув на війні проти росії.
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