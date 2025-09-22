Американський боксер напівсереднього дивізіону Раян Гарсія (24-2, 20 КО) для Ring Champs with Ak & Barak назвав, кого хотів би бачити своїми наступними суперниками.

«Я все ще хочу битися з Теофімо. Нас вважали чотирма королями, і я хочу бути першим, хто побʼється з усіма. Я бився з Танком, бився з Девіном. Тепер я хочу битися з Теофімо.

Я хочу знову битися з Танком. Проведу і ті посередні бої, які я повинен буду, тому що іноді не можна отримати великі бої відразу. Я хочу битися з Шакуром, тому що це людина, з якою я змагався ще з аматорських часів, і я відчуваю, що він теж піднімається. Я хочу битися з Теренсом Кроуфордом. Я просто хочу битися з усіма, з ким тільки можу».